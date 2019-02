Découvrez l'âne corse au Salon de l'Agriculture à Paris

Le Salon de l'Agriculture sera ouvert au public à partir du 23 février 2019 à Paris. Pour la première fois, l'âne corse sera présent. Cet âne insulaire sera reconnu comme étant la huitième race asine du pays d'ici quelques semaines. Partis de la Corse le 20 février 2019, trois ânes vont représenter leur race.



De taille moyenne et vêtu d'une robe grise tourterelle, l'âne de Corse a la particularité d'avoir des pattes zébrées avec un dessin de croix sur son dos. Grâce à sa gentillesse naturelle et son regard profond, il devrait être la star du Salon, que ce soit pour les enfants ou les plus grands.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.