"Demain je serai paysan" : Ophélie le Goff transforme le lait en divers produits

Ophélie le Goff est l'une des dix candidats finalistes du concours organisé sur le site www.demainjeseraipaysan.fr. Elle a pour projet d'incorporer dans le cheptel familial une nouvelle race de vaches, les jersiaises. Celles-ci ont pour particularité d'avoir un lait dont le taux de matière grasse est beaucoup plus élevé. Avec le lait récolté, elle a décidé de créer un atelier de transformation. En un an, Ophélie transforme plus de 100 000 litres de lait en yaourts, en crème, en glace, en beurre et en fromage blanc. Et ses produits sont très prisés par les habitants de la région.



