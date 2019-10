Des commerçants ambulants sillonnent les routes du Pays d'Auge

JT 13H - Des commerces continuent à fermer dans beaucoup de communes. Par conséquent, les rôles des commerçants ambulants sont de plus en plus importants.

Des commerçants ambulants ont eu l'idée de se retrouver au même endroit, dans un même village, pour créer ensemble un vrai commerce, de la convivialité et un service de proximité. Tous les vendredis, un primeur retrouve un boucher itinérant à La Chapelle-Yvon, dans le Calvados, pour réanimer le village. Des habitants de tous âges sont venus nombreux à ce rendez-vous de bord de route hebdomadaire, devenu incontournable.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.