Des vacances de rêve au camping de Brousses-et-Villaret

Chaque moment passé au camping de Brousses-et-Villaret, dans l'Aude, est agréable. Pendant que certains vacanciers profitent de la nature et du calme qui règnent sur les lieux, d'autres passent leur temps à la piscine. L'occasion pour ces derniers de faire plus ample connaissance avec d'autres visiteurs. Au camping de Brousses-et-Villaret, la journée se termine toujours autour du verre de l'amitié.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.