Désert médical : Romilly-sur-Seine finance les études de ses futurs médecins

Le docteur Patricia Romet ne manque pas de travail et, à moins de trois ans de la retraite, elle n'a toujours pas trouvé de successeur. Actuellement, elle s'occupe de 2400 patients. Des personnes qu'elle connaît bien et depuis longtemps. "On fait de la vraie médecine générale, on voit des enfants", explique-t-elle aux équipes de TF1, ajoutant qu'elle reçoit désormais dans son cabinet les enfants de patients qu'elle a connus enfants. "J'aimerais bien ne pas les laisser sans solution. Mais je ne vais pas non plus travailler jusqu'à 75 ans", annonce-t-elle.