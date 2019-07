Deux-Sèvres : la 4G donne des ailes aux petits commerçants

Disposer du même confort numérique à la campagne qu’à la ville, en marchant sur un trottoir ou en sillonnant la campagne, c’est désormais possible. La réduction des zones blanches permet à de plus en plus de communes de bénéficier de la 4G et des services associés. Exemple avec la commune de Fenioux dans les Deux-Sèvres.