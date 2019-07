Diagonale du vide : les agriculteurs accueillent les visiteurs pour faire découvrir leur métier

L'association Au Cœur des Paysans a créé une balade d'un nouveau genre pour explorer la vie à la campagne. Les randonneurs pourront ainsi aller à la rencontre des agriculteurs et constater les réalités rurales. Près de 70 agriculteurs font alors découvrir leur métier le long de la diagonale du vide, un sentier de plus de 700 kilomètres qui va de la frontière belge aux Pyrénées. Ceux-ci vont expliquer leur travail dans les moindres détails à leurs visiteurs avant de leur faire expérimenter certaines activités.



