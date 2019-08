Dieppe : le berceau des bains de mer

Les documents du collectionneur, Guy Turquer, racontent l'époque des premiers bains. À l'origine de cette mode, une femme, la duchesse de Berry. C'est elle qui a lancé l'économie balnéaire de Dieppe. De fil en aiguille, les gens se sont mis à se baigner. Et cela s'est démocratisé complètement au fil des siècles. Et les amateurs aiment toujours se baigner comme sur la plage de Pourville.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.