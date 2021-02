Doubs : à la recherche des premières jonquilles en fleurs

Par ces douces températures hivernales, de nombreuses familles du Doubs ont décidé de respirer l'air frais matinal et de partir à la découverte des premières jonquilles en fleurs. "C'est un bol d'air, franchement c'est le paradis !", se réjouit un des badauds interrogés par TF1 dans le reportage ci-dessus. L'apparition des toutes premières jonquilles ravit les petits et les grands : "C'est vraiment le début, on est un peu surpris d'en trouver parce que, habituellement, on ne venait qu'à la fin."