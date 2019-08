Dune du Pilat : une vue imprenable sur le Bassin d'Arcachon

Culminant à près de 110 mètres d'altitude, la dune du Pilat offre une vue imprenable sur le Bassin d'Arcachon. Des touristes se sont donnés pour objectif de la gravir, et chacun y va à sa manière. Si certains courageux escaladent la dune à même le sable, d'autres préfèrent emprunter les 160 marches pour atteindre le sommet. En tout cas, le panorama à 360 degrés et les activités qui s'y prêtent sont une récompense de taille.



