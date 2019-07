L’été Au Cœur Des Régions : les plus belles baies du monde

"L’été Au Cœur Des Régions" part à la découverte de quelques-unes des plus belles baies du monde. Et elles se trouvent en France. Vous survolerez notamment la baie de Somme et ses paysages à couper le souffle !





Nous vous emmènerons aussi découvrir les plus beaux endroits dans les baies de la Ciotat, de Saint-Florent et d'Audierne. Pour finir, un joli coup de cœur en Vendée, avec la dame aux coquillages.