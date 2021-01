En Dordogne, la révolution des poubelles ne fait pas que des heureux

Sortir les poubelles est devenu une aventure pour certains Périgourdins. Depuis six mois, les éboueurs ne passent plus devant les foyers et désormais, les habitants doivent se rendre à un point de collecte censé remplacer un peu partout les traditionnels camions poubelles. Seulement, la méthode n'est pas encore au point et ledit lieu se situe souvent loin des habitations.

L'objectif de cette "révolution des poubelles", loin d'être punitive, est d'inciter chacun à faire du tri. Une initiative assumée par le maire de la commune de Coulounieix-Chamiers, également membre du syndicat qui gère les déchets de la Dordogne : "A partir du 1er janvier 2022, il n'y aura plus de collecte, il y aura, soit un système par carte, soit une application sur un téléphone portable", précise-t-il à TF1. "Vous aurez droit à 26 poches par an (1 tous les 15 jours) et tout ce qu'il y aura en sus, il faudra le payer."

Une première étape, difficile à accepter pour les Périgourdins mais qui incite à se demander de quoi l'avenir sera fait : s'habituera-t-on tous à trier plus et à jeter plus loin nos déchets ?