En hiver, êtes-vous plutôt fondue ou raclette ?

La raclette et la fondue sont les deux plats stars de l'hiver. Bien qu'ils aient chacun leur particularité, ces plats ont un point commun : le fromage. Pour la raclette, il faut tout de même un peu de patience avant la dégustation. La fondue, quant à elle, nécessite une certaine technique. Mais entre ces deux plats à la fois délicieux et conviviaux, il est difficile de faire son choix.



