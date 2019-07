Et si on traversait Auray-Quiberon à bord d'un tire-bouchon ?

Dans le Morbihan, le tire-bouchon circule entre Auray et Quiberon. Ce train touristique effectue dix allers-retours par jour et permet d'échapper à la circulation et aux bouchons. Pendant les vacances, c'est le mode de transport le plus prisé par les visiteurs. Grâce au tire-bouchon, les touristes découvrent un panorama unique sur l'océan.



