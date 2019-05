Et si on traversait le Golfe du Morbihan à bord d'un passeur ?

À l'occasion de La Semaine du Golfe du Morbihan, focus sur ces petits bateaux qui servent de passeurs. Transportant les touristes et les habitués, ces embarcations proposent diverses lignes pour sillonner, passer d'une île à une autre. Malgré l'avènement des voitures et des deux-roues, ce mode de transport permet de visiter le Golfe du Morbihan autrement.



