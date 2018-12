Faïencerie : les émaux de Longwy se veulent d'exception

Les émaux de Longwy représentent des objets d'art à part entière capables de décorer à eux seuls un intérieur. Chaque pièce est unique, car les motifs, les couleurs et les styles ne sont jamais les mêmes. Découvrez en images les différentes étapes pour réaliser ces objets d'art d'exception qui font la renommée de Meurthe-et-Moselle.



