Feria de Nîmes : un week-end de Pentecôte dans une ambiance festive

La feria de Pentecôte de Nîmes se termine ce 10 juin 2019 soir. Comme chaque année, la tradition se déroule dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Les bandas ou fanfares ambulatoires assurent la liesse partout dans la ville. Outre les animations, les succès de la fête populaire reposent sur la paella et la sévillane.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.