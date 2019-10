Fête des vendanges : cinq jours de festivités à Banyuls-sur-Mer

JT 13H - A Banyuls-sur-Mer, la fête des vendanges a attiré quelque 5 000 personnes. Banquets sur la plage, musique et spectacles étaient au programme durant cinq jours.

Chaque année, Banyuls-sur-Mer fête la vigne et ceux qui la font vivre. Cette année 2019, un groupe de musique est venu d'Espagne pour l'occasion. Malgré une météo maussade, l'ambiance était à la fête. La gastronomie a également été mise à l'honneur : grillades, cargolades et sardines étaient au rendez-vous. Et comme toujours, personne n'a voulu manquer la sortie des traditionnelles barques catalanes, autrefois utilisées par les vignerons pour acheminer les récoltes sur la côte.



