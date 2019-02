Fête du citron : un défilé vitaminé et coloré séduit les spectateurs

Cette année 2019, la Fête du citron, à Menton, nous a entraîné dans un monde fantastique. Ce week-end du 16 février 2019, on a pu admirer des animaux étranges et des personnages de légende réalisés à partir de 120 tonnes d'agrumes. Les chars ont défilé sous l'œil ébahi des spectateurs. Et jusque dans les jardins, on retrouve des châteaux et des dragons faits de citrons et d'oranges.



