Fleur de sel : le caviar de la Camargue

La fleur de sel naît d'un choc thermique lorsque la chaleur de la journée croise la fraîcheur de la nuit. Elle se cristallise en surface alors que le gros sel reste au fond de l'eau. Une fois récoltée, elle est encore imbibée de Saumur. Il faut attendre un an, le temps qu'elle sèche, avant de la trier à la main.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.