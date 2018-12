Foie gras : après la grippe aviaire, le renouveau

Le foie gras est de retour après une année noire pour cause de grippe aviaire. Les producteurs ont dû s'adapter pour améliorer les conditions sanitaires. Cela n'a pas eu trop de conséquences sur le prix de vente, qui n'a quasiment pas varié depuis 2017. Mais l'augmentation est plus notable si l'on compare sur deux ans.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1.