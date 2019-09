Foire de Châlons, un rendez-vous agricole incontournable

JT 13H - La Foire de Châlons a lieu dans la Marne et va durer toute la semaine du 2 septembre 2019.

Chaque année, la Foire de Châlons-en-Champagne attire de nombreux visiteurs. Et comme au Salon de l'Agriculture de Paris, les animaux sont les stars de l'événement, notamment les vaches. La mini-ferme est devenue un "passage obligé" pour les familles qui s'y rendent. Un peu plus loin, les camelots rivalisent d'éloquence. Les exposants venus des quatre coins de l'Hexagone, quant à eux, invitent les visiteurs à découvrir leurs produits.



