Franche-Comté : le meilleur endroit pour déguster un bon plat de cuisses de grenouille

Direction l'Auberge Des Montagnards, dans le Jura, en Franche-Comté. Ce restaurant est très réputé pour ses assiettes de cuisses de grenouille. On le surnomme même "le restaurant de la cuisse de grenouille". Extrêmement bonnes et savoureuses, celles-ci représentent un produit exceptionnel du terroir, comptez 18 euros la douzaine de cuisses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.