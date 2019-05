Fromage : le Maroilles est-il menacé ?

Le Maroilles est le seul fromage du Nord à bénéficier d'une appellation d'origine protégée. Tout le monde connaît son parfum délicieux et en mangent tous les jours. Au village éponyme, les producteurs se battent pour garder une vraie authenticité. Les habitants, eux, tiennent à ce que le savoir-faire des petits producteurs soit respecté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.