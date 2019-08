G7 à Biarritz : les produits basques mis à l'honneur

Du 24 au 26 août 2019, les dirigeants des sept plus grandes puissances mondiales auront rendez-vous à Biarritz pour le sommet du G7. Cet évènement met en ébullition toute une région, notamment les 45 producteurs locaux choisis pour préparer les repas des chefs d'État. Nous avons rencontré trois d'entre eux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.