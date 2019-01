Gascogne : vendanges tardives, vendanges festives

Pour avoir le fameux vin liquoreux de pacherenc-du-vic-bilh, la récolte des raisins se fait tardivement dans le Gers. Devenues une véritable tradition, ces vendanges tardives sont un moment de convivialité. Une centaine de personnes, vignerons et apprentis vignerons, s'arment de sécateurs pour cueillir les dernières grappes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.