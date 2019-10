Gaspillage de nourriture : les Chauriens savent accommoder les restes

JT 13H - Dans l'Hexagone, dix millions de tonnes de nourriture finissent chaque année dans la poubelle. Ce n'est pas le cas à Castelnaudary où les aînés ont leurs propres astuces pour éviter le gaspillage alimentaire.

Chaque année, on jette en moyenne 29 kilos de déchets alimentaires. Contrairement à cette mauvaise habitude, les plus anciens savent accommoder leurs restes de nourriture au pays des cassoulets à Castelnaudary, dans l'Aude. Pour ce faire, les mères de famille appliquent les deux règles d'or : acheter juste ce qu'il faut et ne rien jeter. Une bonne pratique qu'on doit transmettre de génération en génération.



