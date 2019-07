Gers : l’arrivée de la 4G est "une véritable révolution" pour le monde du tourisme

L’objectif de l’Etat est de réduire les zones blanches et de proposer une offre de 4G, y compris dans les zones où les débits ne sont pas au rendez-vous. Cette accélération de l’accès à la 4G à des effets positifs dans de nombreux territoires, dont le Gers.





Depuis 2017, l'ensemble des habitants de ce département rural ont accès à un bon débit et l’objectif est de couvrir l'ensemble du territoire en très haut débit d’ici à 2021. Un pylône 4G multi-opérateurs a récemment été inauguré début 2019 en présence du Premier ministre. Il couvre notamment la commune de Mirande. Ce déploiement numérique a profité à l’industrie agroalimentaire locale (pop corn, élevage de chapons, etc.), mais aussi au secteur du tourisme. Car Mirande, rare cité française ayant obtenu le label international Cittaslow dédié à la qualité de vie, est fréquenté par de nombreux touristes qui viennent visiter le musée des Beaux-Arts et Arts décoratifs et la halle centenaire de la ville.





"Pour nous l’arrivée de la 4G a constitué une véritable révolution, témoigne la responsable de l’Office du tourisme de la ville. Elle nous a par exemple permis d’installer un QR code à l’intérieur des villages présentant une curiosité. En lisant ce code-barre avec leur téléphone portable, les visiteurs accèdent à de nombreuses informations et peuvent poursuivre leurs recherches en ligne s’ils le souhaitent".





L’internet mobile fait aussi le bonheur des estivants lorsqu’il s’agit de rechercher une bonne table locale, de programmer un itinéraire sur leur GPS avant de partir en randonnée ou encore de faire suivre des photos de vacances à leurs proches.





"La 4G nous a aussi permis d’organiser des événements touristiques, reprend cette responsable de l’Office du tourisme. Ainsi, il y a quelques mois, nous avons accueilli l’assemblée générale des villes détenant le label Cittaslow. Des représentants de 20 nationalités différentes ont séjourné chez nous et ils ont pu se connecter quand ils le souhaitaient. Sans la 4G, organiser cette manifestation aurait été impossible".





Acteur actif de la lutte contre les zones blanches, Bouygues Telecom met tout en œuvre pour que la population française bénéficie d’un bon réseau mobile. Depuis plusieurs années, l’opérateur s’attache à améliorer toujours plus sa couverture 4G et ainsi offrir un réseau mobile de qualité. A ce jour, Bouygues Telecom couvre en 4G 64 millions de personnes.