Gironde : la petite épicerie de Méli a vu le jour grâce à l'opération SOS Villages

L'opération SOS Villages, organisée chaque année par TF1, a connu un franc succès en 2017 et revient d'ailleurs pour une nouvelle saison 2018. Le principe reste le même : vous déposez une annonce sur notre site pour y céder un commerce ou pour le reprendre. Dans l'édition précédente, Mélissa Tardivel, ancienne nageuse, a répondu à une annonce. Depuis, elle est devenue la nouvelle propriétaire de l'épicerie de Bieujac, en Gironde, et a donné une deuxième vie à cette institution vieille de plus de 60 ans. Dans la petite épicerie de Méli, des produits locaux de grande qualité, tels que les miels, les fromages et la charcuterie, sont proposés. La reprise de ce petit commerce arrange bien les villageois, qui ne doivent plus faire des kilomètres pour faire leurs courses. Et non seulement ils y viennent pour leurs emplettes, mais aussi pour l’accueil chaleureux que Méli leur réserve.



