Gorges de l'Ardèche : la renaissance d'un paradis

Victime de la chasse, de la bétonnisation des berges et de la pollution des eaux, le castor avait presque entièrement disparu de notre territoire. Maintenant espèce protégée, leur retour est une excellente nouvelle pour la biodiversité. Découvrez la beauté du canyon de l'Ardèche dans la vidéo ci-dessus.



