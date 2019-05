Col du Galibier : son déneigement pour la prochaine réouverture avance tant bien que mal

Si le printemps est déjà bien installé dans les vallées du pays, dans le Col du Galibier, les murs de neige prennent toujours leurs quartiers. Les agents de routes sont munis de tout l'équipement nécessaire pour faire face aux éventuels dangers et pour avancer au plus vite. Avec 200 mètres déblayés par jour, les travaux avancent lentement, mais sûrement. Toutefois, c'est une course contre la montre, car ils n'ont que trois semaines pour rouvrir officiellement ce chemin reliant les Hautes-Alpes à la Savoie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.