Haute-Savoie : à la découverte du village des Flottins

Chaque soir au cœur d'Evian, des petits lutins appelés les Flottins accueillent le public dans leur village féerique. Ils racontent des histoires, jouent de la musique et dansent mais surtout, ils sculptent d'impressionnants personnages en bois flotté. Dans cet univers magique, les enfants vivent un rêve éveillé, tandis que les adultes, eux, retombent en enfance.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.