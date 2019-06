Haute-Savoie : coup d'envoi du championnat de France de débardage

Le championnat de France de débardage est organisé du 22 au 23 juin 2019 en Haute-Savoie. La compétition consiste à extraire d'énormes troncs d'arbre de la forêt à l'aide d'un débusqueur. L'exercice nécessite du sang-froid, de la concentration et de la précision. Cette année, 18 concurrents s'affrontent sur un parcours sinueux et vertigineux. Le public de connaisseurs profite du spectacle.



