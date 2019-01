Haute-Vienne : la famille Mazerolas, tuilière depuis six générations

A Saint-Hilaire-les-Places en Haute-Vienne, des artisans perpétuent une tradition datant du XIXème siècle. Dans une vieille fabrique, ils façonnent à la main les tuiles plates cuites dans un vieux four à gaz. Un savoir-faire qui s'acquiert en mettant la main dans l'argile et dans le sable. Depuis six générations, cette famille de tuiliers habille les toits des maisons des villages limousins.



