Hautes-Pyrénées : face aux incivilités, une commune instaure un pass pour la cueillette des champignons

"On a vu jusqu'à 80 voitures stationnées sur une portion de route qui fait 2 kilomètres. (...) Il y a des pneus qui ont été crevés", précise Michel Bidaubayle, président de l'association Fruits et produits forestiers de Caixon.

200 personnes, principalement des habitants du village et des environs, ont pris leur carte. "J'aime bien chercher les champignons et je ne veux pas être hors-la-loi", confie une femme à TF1, dans la vidéo en tête de cet article. Et son mari de poursuivre : "Surtout que certains les prennent pour ensuite les vendre au marché. Donc c'est pas mal que ce soit un peu réglementé". "Les gens qui faisaient commerce des champignons ne viennent plus ici", constate d'ailleurs Aurélien Simonet, le maire de Caixon.

À noter toutefois que les bois communaux, eux, sont toujours en accès libre.