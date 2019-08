Havre : un passionné de téléphone redonne vie aux appareils d'une autre époque

Un ancien des PTT et de France Télécom, Pierre Brard a fait des vieux téléphones sa passion. Au Havre, dans son atelier où il passe au moins quatre heures par jour, il s'attèle à redonner vie aux reliques d'un autre temps. Sur sa table d'opération, un appareil datant de 1903 reprend vie après une greffe improbable. Une cabine téléphonique de 1922 a également été remise en service. Sa caverne d'Ali Baba de combinés attire bon nombre de curieux. Ses plus belles pièces de collections sont exposées chez lui, à l'instar d'un téléphone qui date de 1878. Un vrai passionné, il est à l'affût de la moindre occasion pour enrichir ses trésors.



