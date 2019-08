Il était une fois ... le tourisme de légende

Il y a d'un côté le surtourisme et de l'autre des régions qui aimeraient bien attirer plus de monde. Certaines misent sur ce qu'on appelle le "tourisme de légende". Autrement dit, des histoires locales, ancestrales, de bêtes sauvages, de sorcières, et cela semble fonctionner. Découvrez l'histoire des sorcières des Pyrénées et de la bête du Gévaudan.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.