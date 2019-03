Île de Noirmoutier : les premières pommes de terre primeur ont été récoltées

Après avoir passé trois mois sous terre, les premières pommes de de terre primeur commencent enfin à être récoltées. Dans l'exploitation de Jérôme Durand, sur l'Île de Noirmoutier, il en a ramassé près d'une tonne par jour. Pour cet agriculteur, la qualité du produit prime sur la quantité. Et pour en apprécier toute la saveur, il faut les consommer trois jours après l'achat.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.