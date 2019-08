Îles Lavezzi : les Seychelles à l'extrême-sud de l'Hexagone

Tout près de la Sardaigne en Corse se trouve un archipel enchanteur, les îles Lavezzi. Chaque année, ces eaux cristallines attirent en été quelques centaines de milliers de touristes. Malgré tout, ce parc marin est protégé en permanence. C'est l'une des plus belles réserves en Méditerranée.



