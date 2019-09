Ils vont vous faire aimer les amandes

ÇA VOUS TENTE ? - La 5ème Fête de l'amande et de l'amandier se déroule ce jour dans plusieurs villages de la Provence. Le fruit est donc mis à l'honneur tout comme ses produits dérivés.

Durant le mois de septembre à octobre, la récolte d'amandes sèches bat son plein. La Fête de l'amande et de l'amandier arrive donc à point nommé en Provence. S'inscrivant dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie 2019, cette fête traditionnelle célèbre ce jour ce fruit cher aux Provençaux, mais aussi tous les produits dérivés, régionaux et artisanaux, qui en découlent. À l'occasion, nombreux ateliers y seront organisés sans oublier les spectacles et le concours de cassage manuel d'amande. Quid de ses vertus ?



