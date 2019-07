Indre-et-Loire : face à la sécheresse, des réserves d'eau pour anticiper les restrictions

La sécheresse persiste malgré les précipitations de ces dernières heures. En Indre-et-Loire, les agriculteurs ont anticipé les restriction d'eau en se dotant de bassines. Plus de 80 bêtes viennent ainsi se désaltérer dans cet abreuvoir géant de trois hectares. Il sert également à irriguer les exploitations des agriculteurs locaux. Au total, le département possède huit réserves d'eau artificielles.



