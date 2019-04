Itinérance : un bus aménagé en salle de sport circule dans le Lot

Christian Meunier a décidé de devenir professeur de gym itinérant. Sur les routes du Lot, il se déplace de village en village dans un bus aménagé en salle de sport. À Frayssinet-le-Gélat, son camion est très sollicité car la salle la plus proche se trouve à une dizaine de kilomètres. Chaque semaine, Christian sillonne 24 communes mais il promet que de nouveaux villages pourraient recevoir son bus prochainement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.