Ma Région, Mon Action : Annabelle et Erwan, engagés pour une forêt gérée durablement

Annabelle et Erwan sont respectivement responsable Innovation et président de Ecotree, une start-up bretonne, qui propose notamment de devenir propriétaire d'arbres sur des massifs forestiers gérés durablement et ainsi profiter des bénéfices écologiques et économiques.

Planter un arbre est essentiel, notamment pour les enjeux climatiques et de biodiversité. En effet, un arbre qui pousse absorbe du carbone, mais participe également à la valorisation des écosystèmes forestiers dans leur ensemble.

"L’idée de permettre à chacun de devenir propriétaire d’arbres est née de la volonté de pouvoir sensibiliser et permettre à chacun d’agir concrètement pour des projets locaux avec un impact direct sur le climat et la biodiversité" explique Annabelle.