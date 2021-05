Ma Région, Mon Action : Arnaud, engagé dans la sauvegarde des espèces menacées

Direction le Périgord pour faire la connaissance d’Arnaud, un éleveur pas comme les autres. Depuis sa plus tendre enfance, en Normandie, il rêvait de faire ce métier et dessinait déjà les plans de la ferme de ses rêves.

"Ce qui me motive le plus, c’est de démontrer qu’un nouveau modèle d’agriculture est possible" explique Arnaud, qui a aussi à cœur "de faire revivre la culture autour de ça". Préserver et sauvegarder des espèces rares, et souvent menacées, fait partie de notre patrimoine culturel. C’est aussi un message de défense de la ruralité qu’il veut faire passer.

Arnaud, totalement passionné par son métier, aime par-dessus tout partager avec les autres, faire découvrir son activité et son amour des animaux. Pour faire plus ample connaissance avec lui et sa ferme patrimoniale, rendez-vous sur son site internet.