Ma Région, Mon Action : Camille fait pousser des champignons dans une chapelle

Selon Camille, le but de ce projet est de ramener du lien social en plus de la production agricole en centre-ville : "On a tout intérêt d’être basé ici et de proposer ces champignons en ultra-frais". 100 kilos de champignons peuvent être ainsi produits toutes les semaines pour des clients livrés à pied ou à vélo. Un marché est même organisé dans la chapelle le vendredi soir.

"Tous les champignons cultivés sont en culture bio du fait que la paille que le champignon mange est bio" explique Camille. Pour que les champignons se plaisent bien dans cet environnement, où les écarts de température sont limités par les épais murs de pierre, ils n’ont besoin de rien d’autre que de l’eau.

"Toutes les personnes qui entrent dans cette chapelle sont interloquées. Ils trouvent cela improbable mais absolument génial" raconte Camille.

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur la champignonnière de Camille.