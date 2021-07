Ma Région, Mon Action : David, ramasseur d’algues marines pas comme les autres

La récolte d’algues alimentaires s'effectue dès le mois de mars et, dans le cas de David, tout se fait à la main : "On abîme moins le produit et surtout, on respecte l’écosystème" explique le goémonier. Le meilleur moment pour ramasser les algues est celui où les coefficients de marée sont moyens ou forts. Lorsque la mer se retire, le pêcheur peut alors faire sa récolte. Parmi les différentes variétés d’algues marines cultivées, il y a la laitue de mer qui pourra être dégustée en tartare ou intégrée dans des plats chez les restaurateurs.

David savoure tous les jours son lieu de travail sur les côtes de l’île de Litry, dans l’archipel de Molène : "C’est une cadre magnifique, dans la nature et quasiment seul… Ca n’a pas de prix".

Les algues récoltées par David et ses confrères se retrouvent dans nos assiettes sous différentes formes : pâtes artisanales, tartinables, compléments alimentaires, desserts… à découvrir sur ce site.