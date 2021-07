Ma Région, Mon Action : Florence, la maraîchère anti-gaspi

Depuis toute petite, Florence est sensible au gaspillage alimentaire. Partant du constat qu’en France, 20 % des produits encore consommables sont jetés à la poubelle, elle a décidé, à sa façon d’enrayer ce gaspillage.

Elle a créé à Hagondange en Moselle, La Fée Maraîchère, une petite entreprise dont la vocation est de collecter les invendus de fruits et légumes chez les commerçants, de les transformer et les revendre chez ces mêmes commerçants.



"Je récupère des fruits qui sont moches, hors gabarit, mais qui sont toujours consommables et excellents et je les transforme en confitures", explique la cheffe d’entreprise.