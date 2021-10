Ma Région, Mon Action : Jean-Claude, acteur du grand retour de la grenade en France

"La grenade a disparu à la fin du XIXe siècle parce que c’était un fruit qui n’était pas pratique à consommer" raconte Jean-Claude qui se dit fier de l’avoir réintroduite à partir de 2005. "C’est un produit mythique de la Provence avec l’olivier, il fait partie de nos racines".

Jean-Claude a de fait créer la première grenadière de France, une exploitation bio. Il estime de ce fruit a beaucoup d’avenir : "On peut le consommer en fruit frais, en jus et d’autres produits". Grace à ses grenadiers, il participe à l’économie locale, mais aussi l’économie régionale : "L’implantation de ces grenadiers se fait régionalement et c’est toute la Provence et l’Occitanie qui en profitent". On compte à ce jour pas moins d’une centaine de producteurs de grenades dans la région.

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur l’activité de Jean-Claude et la genèse de la réintroduction de la grenade en Provence.