Ma Région, Mon Action : Joëlle productrice passionnée de laine mohair

C’est en recevant en cadeau une chèvre angora que Joëlle, alors commerciale, s’imagine une autre vie : travailler de chez soi dans la nature et faire de jolis produits. En 2014, à 40 ans, elle franchit le pas et lance, à Chazelles-sur-Lyon, dans le département de la Loire, son exploitation agricole, spécialisée dans la production, la conception et la commercialisation de la fibre textile naturelle mohair.

"Le mohair, c’est la toison des chèvres" explique Joëlle. C’est "une fibre textile naturelle qui peut servir ensuite pour le tricot, le tissage" raconte-t-elle. Le tout servira notamment à fabriquer des pulls.

Si le bien-être animal est une préoccupation que beaucoup partagent, c’est essentiel pour les chèvres angoras de Joëlle : "Mieux la chèvre sera nourrie, meilleur son mohair en ressortira" précise l’éleveuse.

Après plusieurs années à s’occuper de ses chèvres et produire la laine mohair, Joëlle avoue n’avoir aucun regret : "Je ne me suis pas trompée et je suis dans mon élément".

L'élevage de ses chèvres et la production de laine mohair a conduit naturellement Joëlle à proposer à la vente ses propres créations : pulls, écharpes, couvertures, chaussettes… On peut même visiter sa ferme et ainsi en savoir un peu plus sur la transformation des toisons.