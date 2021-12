Ma Région, Mon Action : Julien, le forgeron dans la plus pure tradition

Julien est un Breton d’adoption. Ce natif de la Lorraine a toujours été attiré par la Bretagne, terre d’histoires et de légendes, à laquelle le travail de la forge est très lié.

Le métier de forgeron est l’un des plus anciens et Julien a décidé de le pratiquer dans la plus pure tradition au sein d’une forge, vieille de plus de 125 ans, à Plouezoc’h dans le Finistère, avec la ferme ambition de faire perdurer ce savoir.

Les forges ont toujours été au cœur des villages pour que les habitants puissent s’y rendre pour leurs outils. De nos jours, le forgeron est au service des maçons, des couvreurs, des bouchers ou encore des cuisiniers.

"A mon petit niveau, j’ai l’impression de participer à la sauvegarde du patrimoine dans le sens où je perpétue un savoir et une tradition", explique Julien qui s’est spécialisé dans la coutellerie et la ferronnerie d’art.

Au sein de Gov Bleiz - La Forge du Loup, Julien perpétue un savoir-faire millénaire que vous pouvez suivre sur la page Facebook.